Tres muertos en Ucrania por ataque ruso con drones

Según un informe de la misión de observación de los derechos humanos de la ONU en Ucrania, publicado a inicios de enero, cerca de 15.000 civiles ucranianos han fallecido y 40.600 fueron heridos desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022.

28/01/2026 8:28

Un rescatista ucraniano inspecciona un edificio residencial dañado tras un ataque con drones en Bilohorodka, región de Kiev. Foto: AFP
Kiev, Ucrania

Tres personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque ruso contra diferentes puntos de Ucrania, informaron este miércoles las autoridades.

"En la comunidad de Bilogorodska, dos de nuestros compatriotas -un hombre y una mujer- murieron como resultado de los ataques", publicó en la plataforma de mensajería Telegram el jefe de la administración militar regional de la capital Kiev, Mikola Kalashnik.

Posteriormente, la policía ucraniana indicó en un comunicado que el hijo de cuatro años de la pareja fallecida y otras tres personas resultaron heridas en esa comunidad en el sureste de Kiev.

En la región central de Dnipropetrovsk, un ataque con drones mató a un hombre de 46 años e hirió a cinco personas, una de ellas de gravedad, indicó Oleksandr Ganzham, jefe de la administración militar regional.

El martes, una ola de ataques rusos dejó 12 muertos, cinco de ellos en un tren de pasajeros cerca de la ciudad nororiental de Járkov, y alcanzó infraestructuras energéticas.

Rusia lanza ataques diarios contra Ucrania que provocan víctimas civiles y afectan la infraestructura energética.

Según un informe de la misión de observación de los derechos humanos de la ONU en Ucrania, publicado a inicios de enero, cerca de 15.000 civiles ucranianos han fallecido y 40.600 fueron heridos desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero de 2022.

El año más mortal fue 2025, con más de 2.500 civiles fallecidos, según el documento.

