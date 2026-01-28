'El Monstruo', uno de los criminales más buscados del Perú, es extraditado desde Paraguay y trasladado a Lima

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó este miércoles que Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', uno de los criminales más buscados del país, ya se encuentra en manos de las autoridades peruanas y es trasladado a Lima tras concretarse su extradición desde Paraguay.

“Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, ya se encuentra en manos de la Policía Nacional del Perú”, informó la institución a través de su cuenta oficial en la red social X. La PNP destacó que su traslado representa “una respuesta firme del Estado frente al crimen organizado y una deuda pendiente con decenas de familias afectadas por la violencia”.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, detalló que la aeronave policial realizará una escala técnica en Cochabamba (Bolivia) y otra de abastecimiento en Arequipa, antes de arribar a Lima al final de la tarde.

Moreno, de 34 años, fue entregado a una comitiva peruana en la Primera Brigada de la Fuerza Aérea Paraguaya, ubicada en la ciudad de Luque. El vuelo despegó a las 9:15 hora local (12:15 GMT), según informó Julio Maldonado, jefe del departamento de Interpol.

El Monstruo, uno de los criminales más buscados del Perú, es extraditado. Foto Policía Nacional de Perú

El funcionario precisó que el traslado desde la cárcel de Emboscada, a unos 50 kilómetros de Asunción, se realizó “con total normalidad”, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, hasta su entrega a una delegación conformada por 23 funcionarios peruanos.

Antes de abordar la aeronave, 'El Monstruo' fue sometido a una revisión médica que determinó que se encontraba en condiciones favorables para viajar, añadió Maldonado.

Moreno fue capturado en Paraguay el 24 de septiembre de 2025. El 17 de noviembre, la jueza de garantías Clara Ruiz Díaz dio curso al pedido de extradición solicitado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Independencia, de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte.

Las autoridades judiciales peruanas le atribuyen los presuntos delitos de secuestro y organización criminal, con penas máximas de 30 y 20 años de prisión, respectivamente. Además, como presunto cabecilla de la banda “Los Injertos del Cono Norte”, se le vincula con múltiples casos de extorsión registrados en Lima en los últimos meses.

El Monstruo, uno de los criminales más buscados del Perú, es extraditado. Foto Policía Nacional de Perú

Erick Moreno figuraba en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior del Perú, que ofrecía una recompensa de un millón de soles (unos 282.000 dólares) por información que permitiera su captura.

Mira la programación en Red Uno Play