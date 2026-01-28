Irán ejecuta a un hombre acusado de espiar para Israel

Irán ejecutó este miércoles a un hombre detenido en abril de 2025 acusado de espiar para el servicio de inteligencia israelí Mosad, informó el poder judicial.

Hamidreza Sabet Esmailpour, condenado por pasar información a un agente del servicio secreto de Israel, fue ahorcado al amanecer, según la agencia de noticias Mizan, vinculada al órgano judicial.

Grupos de derechos humanos estiman que 12 personas han sido ajusticiadas en la horca en Irán por cargos similares a raíz de la guerra de 12 días con Israel en junio.

También han expresado su preocupación por que los manifestantes detenidos en la ola de protestas de este mes puedan enfrentarse a la pena de muerte.

Las manifestaciones estallaron a finales de diciembre provocadas por el aumento del costo de la vida, pero se convirtieron en un movimiento masivo contra la estructura teocrática de la República Islámica, seguido de una represión que ha causado millas de muertos, según oenegés.

Mizan detalló que Esamailpour fue condenado por compartir información con el Mosad, comprar equipo para ayudar a Israel a llevar a cabo "operaciones de sabotaje" en bases de misiles iraníes y transportar vehículos con explosivos.

Desde la guerra, la República Islámica ha prometido juicios rápidos para los detenidos por sospecha de colaborar con el Estado hebreo, su acérrimo enemigo.

Según grupos de derechos humanos, Irán es el país con más ejecuciones del mundo después de China. El año pasado ahorcó al menos a 1.500 personas, de acuerdo con Iran Human Rights.

