"Las ideologías no dan de comer": Las frases destacadas de Rodrigo Paz en el Foro CAF 2026

El presidente Rodrigo Paz participó este miércoles en la sesión inaugural del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se realiza en Panamá.

El mandatario intervino tras la participación del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ante una audiencia conformada por más de 2.500 líderes políticos, empresariales y académicos del continente y otras regiones.

Durante su discurso, Paz abordó temas como la economía regional, la cooperación internacional, el empleo y la integración bioceánica, vinculando estos ejes a la situación actual de Bolivia.

Frases destacadas

Estas fueron algunas de las expresiones más relevantes del presidente durante el foro:

"Las ideologías no dan de comer. Lo que te da de comer es la verdad que genera un Estado razonable, el empleo y la dignidad".

"Perdimos 40.000 empleos y más de 500 millones de dólares por un criterio antiimperialista. Yo denuncié esto como traición a la patria".

"Bolivia solo es viable si ustedes son viables. Si a ustedes les va bien, a nosotros nos va a ir muy bien".

"Una cosa es mentir y otra cosa es desinformar. Hoy día estamos viviendo un momento de mentiras a nivel global".

"La muerte jamás puede ser un eje de unidad para nuestro continente".

"Le ofrezco a Chile también nuestros puertos ante un mar enorme del continente como es Brasil" (Sobre la integración bioceánica).

"No hemos podido encontrar diálogo en Davos, pero sí lo encontramos en Panamá".

El Foro CAF se ha consolidado como el principal espacio de debate económico y político regional del año, reuniendo a representantes de América Latina, el Caribe y otras regiones para plantear soluciones a los desafíos globales y fortalecer la cooperación.

