Fuerte nevada marca la previa del partido de Champions Atlético vs Bodø/Glimt (VIDEO)

Una intensa nevada cae en Madrid antes del partido entre Atlético de Madrid y Bodø/Glimt, correspondiente a la última jornada de la fase de liga de la Champions League, según muestran videos grabados por hinchas y compartidos en redes sociales.

Desde las 16:00, en el estadio Metropolitano, los dirigidos por el Cholo Simeone enfrentarán al equipo noruego. Las imágenes compartidas en plataformas digitales muestran cómo la nieve cubre gran parte del estadio.

A pesar de las condiciones, no se ha informado oficialmente sobre la suspensión del encuentro. Atlético de Madrid se encuentra en la posición 12 de la tabla con 13 puntos, mientras que Bodø/Glimt ocupa el puesto 28 con 6 unidades.

Mira la programación en Red Uno Play