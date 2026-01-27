La prohibición de las redes sociales a menores de 15 años se abre paso en Francia

Los diputados franceses aprobaron en la madrugada del martes prohibir las redes sociales a los menores de 15 años, una medida que busca proteger la salud mental de los adolescentes y luchar contra el ciberacoso.

La medida, que también debe obtener la aprobación del Senado (Cámara alta) para entrar en vigor, llega después de que Australia vetara en diciembre las redes sociales a los menores de 16 años, una primicia mundial.

El presidente francés, Emmanuel Macron, quiere convertir la protección de los menores en las redes sociales y de la regulación del tiempo ante las pantallas en uno de los hitos de su segundo obligatorio, que termina a mediados de 2027.

Esta voluntad se plasmó en una propuesta de ley de su partido Renacimiento, que la Asamblea Nacional (cámara baja) aprobó pasada la medianoche por 130 votos a favor y 21 en contra, tras más de siete horas de agitados debates. El Senado la examinará, por su parte, en las próximas semanas.

"El cerebro de nuestros hijos no está en venta, ni para las plataformas estadounidenses ni para las redes chinas. (...) Sus sueños no deben ser dictados por los algoritmos", subrayó Macron en la red social X, tras celebrar una "etapa importante".

"Paternalismo digital"

La preocupación sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes y jóvenes crece en el mundo. Países como España o Dinamarca también estudian su prohibición.

Y un juicio sin precedentes comienza el martes en California, donde un jurado popular debe determinar si TikTok, Instagram y YouTube diseñan deliberadamente sus aplicaciones para volver adicta a la juventud.

Las redes sociales como TikTok o Snapchat, omnipresentes en la vida de los adolescentes, pueden dañar su salud mental, alerta la agencia francesa de seguridad sanitaria, Anses.

Son muchos los riesgos enumerados, incluyendo el ciberacoso, la comparación permanente o la exposición a contenidos violentos. También se alerta de los sistemas de captación de la atención, en detrimento del sueño.

El gobierno quiere ir rápido: los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas a partir del 1º de septiembre, con la vuelta a las aulas tras las vacaciones de verano; y si ya tienen, se desactivarán para el 1º de enero de 2027.

Las fuerzas de centro, derecha y ultraderecha apoyaron la prohibición, que dividió en cambio a la oposición de izquierda. Su ala radical, representada en La Francia Insumisa (LFI), denunció un "paternalismo digital" y una solución "simplista".

"No se deja de beber prohibiendo el alcohol. Se deja de beber mediante la prevención y con inversión en la salud pública", dijo el diputado de LFI, Arnaud Saint-Martin.



"Adicta al celular"

Los diputados también aprobaron prohibir los celulares en los liceos a los que asisten jóvenes de 15 a 18 años. Esa norma ya se aplica en las escuelas primarias y en los centros de primer ciclo de secundaria.

Algunos ya experimentan esta medida, como el liceo profesional de Montsoult, a unos 25 kilómetros al norte de París. En su caso, sus 600 alumnos deben dejar sus celulares en maletines durante las clases.

Al inicio de cada clase, el profesor pasa un maletín negro donde cada alumno deposita su celular. Esto "apaciguó el clima escolar" porque "muchas altercaciones" se debían a su uso, explicó a la AFP la docente Christine Antunes.

"Al principio fue complicado, porque soy adicción al celular", admitió por su parte Lina, de 18 años. "Pero me ayudó a concentrarme" y "mis notas mejoraron", reconoció la alumna, que afirmó que pasó hasta 12 horas al día delante de la pantalla.

Mira la programación en Red Uno Play