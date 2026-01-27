Arranca el Carnaval Comarapeño: música, cultura y el Festival de la Kjacha

Comarapa ya comenzó a vivir la fiesta grande con el lanzamiento oficial del Carnaval Comarapeño 2026, en Santa Cruz, autoridades municipales, comparsas y residentes invitaron a la población a ser parte de una extensa agenda cargada de tradición, música y gastronomía típica.

Las actividades arrancarán el domingo 8 de febrero con el tradicional Domingo de Correo, que se desarrollará en la plaza principal 11 de Junio, punto central de las celebraciones. Posteriormente, el martes 11 de febrero, se llevará a cabo el esperado Festival de la Kjacha, un plato emblemático de Comarapa, donde residentes, turistas y visitantes podrán compartir y disfrutar de la gastronomía local.

El junte de comparsas, está previsto para el sábado 14 de febrero, que contará con música, danza y un ambiente festivo para toda la familia.

El cierre de las celebraciones será el domingo 15 de febrero, jornada que concentrará el corso infantil por la mañana, el corso de mayores por la tarde y el tradicional Carnaval de la Palizada, para culminar en la noche con la coronación de la Reina del Carnaval Comarapeño 2026, uno de los momentos más esperados de la fiesta.

De esta manera, Comarapa, conocida como la capital de la frutilla, se consolida una vez más como uno de los destinos carnavaleros más atractivos de la región, ofreciendo una propuesta que combina identidad cultural, tradición y alegría para todos los visitantes.

Mira la programación en Red Uno Play