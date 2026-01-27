Viceministerio de Deportes anuncia reestructuración total y una nueva Ley Nacional

El viceministro de Deportes, Roberto Bustamante, anunció en Red Uno, una profunda reorganización administrativa tras detectar serias deficiencias estructurales que impedían un apoyo efectivo al sector.

Según la autoridad, la institución operaba bajo un esquema poco práctico que dificultaba la fluidez en la atención a federaciones y deportistas. Ante este escenario, se prevé que hasta el final de esta semana se consolide un nuevo organigrama enfocado en la eficacia técnica, jurídica y financiera para garantizar que los recursos públicos lleguen directamente a los protagonistas del deporte nacional.

diagnóstico realizado por la nueva gestión reveló que la estructura interna priorizaba la terminología política sobre la funcionalidad técnica. Bustamante señaló que existían cargos con nombres redundantes que carecían de funciones específicas, lo que generaba una burocracia innecesaria.

"Estamos conformando un equipo jurídico y financiero sólido para que estos recursos sean invertidos de la mejor manera y bajo las normativas vigentes", explicó la autoridad, subrayando que la prioridad es la mejora en la ejecución del gasto público.

El cambio de la Ley 804 Uno de los puntos más críticos señalados por el viceministro es el impacto negativo de la Ley Nacional del Deporte (Ley 804). Según Bustamante, esta normativa fue elaborada por "burócratas sin contacto con el deporte", convirtiéndose en un obstáculo para que el Estado brinde apoyo económico y para que las federaciones obtengan su personería jurídica.

Existe ya un compromiso con el "mundo del deporte" para redactar una nueva ley que sea consensuada y que elimine las trabas que han perjudicado a los representantes del país en competencias internacionales.

