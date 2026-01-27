Cobra el bono PEPE: Escanea y verifica en el código QR si eres beneficiario del pago de Bs 450

El Gobierno nacional ha puesto en marcha un mecanismo digital para que miles de familias bolivianas verifiquen si son beneficiarias del alivio financiero directo. El Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) ha generado gran expectativa en la población, no solo por el monto destinado, sino por la agilidad con la que se pretende realizar la distribución.

Sin embargo, antes de acudir a cualquier ventanilla, el primer paso obligatorio es la verificación digital para confirmar que el nombre del ciudadano figura en la base de datos oficial.

El acceso a un clic de distancia

Para evitar las aglomeraciones en las oficinas de la Gestora Pública, la institución ha centralizado la consulta a través de un código QR. Esta herramienta permite que, desde la comodidad de un teléfono móvil, cualquier ciudadano pueda cruzar su información con el padrón de beneficiarios.

Al escanearlo, el sistema redirige a una plataforma segura donde se debe ingresar el número de Cédula de Identidad y la fecha de nacimiento, garantizando así que solo el titular o personas autorizadas realicen la consulta.

El pago de Bs 450 está diseñado como un "refuerzo" para los sectores más vulnerables y aquellos contemplados dentro de los esquemas de protección social. Según la información oficial, el proceso de cobro se habilita de forma inmediata una vez que el sistema arroja un resultado positivo.

Es fundamental que los interesados cuenten con su documento de identidad vigente al momento de realizar la verificación y el posterior cobro en las entidades financieras autorizadas.

Bajo la fiscalización de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), se recomienda a la población no compartir sus datos personales en enlaces sospechosos que circulen por cadenas de mensajería.

La única vía legítima para la consulta es el código QR emitido por la Gestora o su portal web oficial (www.gestora.bo). De esta manera, se busca que el Programa PEPE llegue de forma transparente y directa a quienes realmente les corresponde el beneficio.

