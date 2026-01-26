“No sabemos qué había en las maletas”: Presidente de la Aduana señala que hubo incumplimiento de deberes por parte de funcionarios

En medio de las investigaciones por el caso denominado “narcomaletas”, el presidente ejecutivo de la Aduana Nacional, Alberto Samuel Soto, formalizó este lunes una querella penal contra cinco exfuncionarios y funcionarios de la institución. La denuncia surge tras detectarse irregularidades críticas en el control de un vuelo charter que arribó al aeropuerto de Viru Viru el pasado 29 de noviembre.

Soto fue enfático al señalar que, aunque la exdiputada Laura Rojas —hoy aprehendida— presentó un pasaporte diplomático, los agentes de aduana tenían la obligación legal de revisar su equipaje, algo que no sucedió.

"No nos consta qué es lo que había dentro"

Una de las revelaciones más preocupantes de la máxima autoridad aduanera es la falta de registro sobre el contenido de las 31 maletas que Rojas retiró de la terminal aérea.

"Lo que estaba en las maletas no está en el parte y obviamente al no pasar por el escáner y no tener una información, sería especular decir lo que tenían dentro. No mencionan qué había dentro de las maletas, simplemente dicen que fueron custodiadas y recogidas por la señora Laura", afirmó Soto.

El ejecutivo explicó que el 29 de noviembre los pasajeros abandonaron el aeropuerto sin llevarse el equipaje, el cual quedó en custodia. Al día siguiente, Rojas regresó para retirar la totalidad de las maletas identificándose como propietaria.

Incumplimiento de deberes y querella

El presidente de la Aduana aclaró que portar un pasaporte diplomático no exime a nadie de la fiscalización, según el Decreto Supremo 734. Por ello, la institución identificó a cinco responsables que permitieron el paso del cargamento sin someterlo a los rayos X.

"Aquí no ha habido una omisión, aquí ha habido un incumplimiento y ese incumplimiento puede derivar en un proceso penal. Los funcionarios de Aduana de ese entonces tenían la obligación de haber revisado, no sé por qué no", cuestionó la autoridad.

Los denunciados en la querella son:

David B. A. (Exadministrador de Viru Viru). Oliver A. M. (Exjefe de Hall). Fernando B. M. (Jefe de turno en Hall). Camila N. (Encargada de revisión). Álvaro A. B. (Encargado de escáneres).

Investigaciones hacia atrás

Soto, quien asumió el cargo apenas tres días antes del incidente, aseguró que la instrucción desde el Ejecutivo es de "cero tolerancia a la corrupción". Además, anunció que se auditarán vuelos charter anteriores para determinar si existía un esquema de irregularidades previo a su gestión.

"Estamos haciendo una investigación también hacia atrás; cuántos vuelos irregulares han llegado mediante charter y qué es lo que podían haber traído. Son 20 años de manejo irregular que ha tenido no solamente la aduana, sino muchas instituciones a las cuales tenemos que cambiarlas", sentenció.

Mientras la Aduana acciona contra sus funcionarios, la justicia determinó este lunes la detención preventiva por 120 días para el juez Hebert Zeballos en el penal de Palmasola, vinculado al galpón donde se halló la sustancia controlada. Por su parte, la exdiputada Laura Rojas pasó de calidad de testigo a aprehendida tras brindar su declaración ante la Fiscalía de Sustancias Controladas.

