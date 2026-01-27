Caso 'narcomaletas': Seis funcionarios declaran este martes

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, anunció que mañana se tomarán declaraciones testificales a dependientes de la Aduana y otras entidades públicas. El objetivo de estas diligencias es identificar posibles nexos, participaciones o vinculaciones directas el caso denominado ‘narcomaletas’.

Esta nueva fase investigativa surge tras detectar que los controles rutinarios fueron omitidos en el ingreso de 32 maletas al país. Las autoridades buscan determinar si existió una colaboración dolosa por parte de los funcionarios para permitir el paso de equipaje sin la fiscalización de rigor.

Como antecedente, el Ministerio Público indica que Laura R. utilizó un pasaporte diplomático para evadir la inspección tras aterrizar en un vuelo procedente de Miami. El Ministerio Público ya ha logrado la detención preventiva de un juez anticorrupción y un guardia de seguridad involucrados en el traslado de las maletas.

El caso tomó relevancia nacional luego de que un allanamiento a una empresa de seguridad descubriera 79 mil gramos de marihuana acopiada bajo sistemas industriales. En dicho operativo también se halló maquinaria industrial diseñada específicamente para procesar la sustancia ilícita.

Zeballos fue enfático al señalar que nadie goza de inmunidad y que la lista de investigados ya se ha ampliado a seis personas. Con las declaraciones programadas para mañana, la comisión de fiscales pretende cerrar el círculo sobre los autores intelectuales y materiales de este hecho.

Mira la programación en Red Uno Play