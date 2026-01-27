Fiscalía revela detalles y avances de la investigación en el caso ‘narcomaletas’

El Fiscal Departamental, Alberto Zeballos, confirmó avances decisivos en el caso "narcomaletas" tras la detención preventiva de un guardia y un juez de sentencia anticorrupción. Ambos sujetos deberán cumplir 120 días de reclusión mientras la comisión de fiscales profundiza en la investigación.

La investigación sumó una nueva aprehendida identificada como Laura Roja, quien fue aprehendida tras prestar su declaración informativa ante las autoridades. El Ministerio Público aplicó el Artículo 226 del Código de Procedimiento Penal debido a su presunto vínculo directo con el ingreso de sustancias controladas.

Los reportes indican que la mujer arribó desde Miami el pasado 29 de noviembre utilizando un pasaporte diplomático para evadir los controles de rigor. Un día después, la mujer habría retirado el equipaje sin fiscalización aduanera, contando con el apoyo de representantes de una empresa de seguridad privada.

El rastro de las maletas condujo a un allanamiento el 20 de enero, donde se incautaron 79 kilos de marihuana. “También se encontró una maquinaria industrializada que producía, acopiaba y refrigeraba esta sustancia para ser distribuida o comercializada”, remarcó la autoridad.

Zeballos enfatizó que la investigación ya se ha ampliado a seis personas y que no se permitirán privilegios ni inmunidad para ningún involucrado. La Fiscalía también solicitará la detención preventiva para la última aprehendida.

