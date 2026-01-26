Caso ‘narcomaletas’: Defensa de Laura Rojas pedirá informe a la Aduana, Migración y Naabol

Ernesto Giraldes, abogado de Laura Rojas, calificó de arbitraria e indignante la aprehensión de la exautoridad tras presentarse voluntariamente ante la justicia. El abogado denunció que su cliente pasó de la condición de testigo a detenida.

Giraldes sostiene que la fiscalía carece de objetividad y que no se ha permitido el acceso completo al cuaderno de investigaciones.

Ante esta situación, el jurista anunció que “vamos a preparar la defensa, queremos saber de manera categórica los informes de la Aduana, Migración, de Naabol, para demostrar y contradecir lo que están diciendo”.

Mira la programación en Red Uno Play