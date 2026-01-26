TEMAS DE HOY:
Caso ‘narcomaletas’: Defensa de Laura Rojas pedirá informe a la Aduana, Migración y Naabol

El abogado de la exautoridad indicó que solicitará el acceso al cuaderno de investigaciones para preparar la defensa.

Ximena Rodriguez

26/01/2026 21:23

Santa Cruz

Ernesto Giraldes, abogado de Laura Rojas, calificó de arbitraria e indignante la aprehensión de la exautoridad tras presentarse voluntariamente ante la justicia. El abogado denunció que su cliente pasó de la condición de testigo a detenida.

 

Giraldes sostiene que la fiscalía carece de objetividad y que no se ha permitido el acceso completo al cuaderno de investigaciones.

 

Ante esta situación, el jurista anunció que “vamos a preparar la defensa, queremos saber de manera categórica los informes de la Aduana, Migración, de Naabol, para demostrar y contradecir lo que están diciendo”.

 

