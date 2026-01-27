Alerta en Cochabamba: el 60% de las mordeduras de perro a niños ocurren en el hogar y por sus propias mascotas

El doctor Raúl Copana, especialista del Hospital del Niño de Cochabamba, reveló cifras alarmantes sobre los accidentes por mordeduras de canes en el departamento. Según un estudio institucional, se estima que al año se registran entre 300 y 500 casos de lesiones graves, lo que representa un promedio de hasta cinco incidentes diarios que requieren atención médica especializada.

El peligro está en casa

Contrario a la creencia popular de que los perros callejeros son la principal amenaza, el Dr. Copana enfatizó que la mayoría de estos accidentes ocurren en el entorno familiar.

Mascotas conocidas: El 60% de las agresiones son provocadas por los propios perros de la casa o mascotas conocidas por los niños.

Zonas críticas: En los niños, los ataques se concentran principalmente en la cabeza, el cuero cabelludo, el cuello y las manos . En mayores de 5 años, las lesiones se extienden a piernas y glúteos.

Consecuencias graves: Muchos pacientes requieren cirugías plásticas reconstructivas debido a la pérdida de tejido y laceración de vasos sanguíneos. En casos extremos, las heridas pueden causar la muerte por sangrado o por la transmisión de virus letales.

Protocolo de emergencia y prevención

El especialista fue enfático en que la saliva de los canes posee una alta carga bacteriana y viral, por lo que el tratamiento médico debe ser inmediato.

Atención médica: Todo accidente por mordedura debe ser valorado por un profesional para administrar profilaxis contra el tétanos y la rabia. Primeros auxilios: El lavado con agua y jabón es una medida adecuada únicamente en comunidades alejadas donde el acceso a salud sea limitado. En zonas urbanas, se debe acudir de inmediato a centros que cuenten con antisépticos de mejores propiedades. Vacunación obligatoria: Todos los perros, sin excepción, deben recibir vacunas anuales contra la rabia y otras zoonosis.

Un llamado a la tenencia responsable

El Dr. Copana señaló que la única estrategia eficaz contra estos accidentes es la prevención. Mientras que el control de animales callejeros es una responsabilidad compartida de la sociedad a través de campañas de conciencia y reducción de población sin maltrato, en el hogar la responsabilidad recae sobre los dueños.

"Más allá de la herida física, la infección más severa es la rabia, que se presenta como una encefalitis (inflamación del cerebro)", advirtió el médico, instando a las familias a extremar precauciones en la convivencia entre niños y mascotas para evitar desenlaces fatales.

