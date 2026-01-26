¿Dónde te toca votar? TSE publica los asientos y recintos electorales para las subnacionales 2026

En cumplimiento de la actividad 37 del calendario electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó los mapas y el listado oficial de los asientos y recintos electorales habilitados en todo el país, de cara a la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2026.

De acuerdo con la información oficial, en Bolivia se habilitaron 3.774 asientos electorales. El departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de puntos de votación, con 883 asientos, seguido de Potosí, con 603, y Santa Cruz, con 572.

El asiento electoral es el lugar o punto geográfico, ciudad capital, ciudad intermedia o localidad, donde se establecen las condiciones físicas y legales necesarias para el ejercicio del voto, e incluye notarías electorales, recintos y mesas de sufragio.

Distribución por departamento

Según el detalle departamental publicado por el TSE:

La Paz: 883 asientos electorales y 1.317 recintos

Chuquisaca: 372 asientos y 485 recintos

Cochabamba: 432 asientos electorales y 837 recintos

Oruro: 282 asientos y 409 recintos

Potosí: 603 asientos y 760 recintos

Tarija: 256 asientos electorales y 387 recintos

Santa Cruz: 572 asientos electorales y 1.139 recintos

Beni: 196 asientos y 307 recintos

Pando: 138 asientos electorales y 167 recintos

La ciudadanía puede consultar el detalle completo de los asientos y recintos electorales, así como su ubicación geográfica, en el PDF oficial publicado por el TSE, disponible en el siguiente enlace:





