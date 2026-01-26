Subnacionales 2026: Soo Hyun Chung promete auditorías y mayor inversión en educación y salud

En el marco del proceso electoral rumbo a las elecciones subnacionales de marzo, el candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Soo Hyun Chung, participó este lunes en el inicio del ciclo de entrevistas del programa El Mañanero, donde expuso los pilares de su propuesta de gobierno municipal.

Chung explicó que su postulación responde a la necesidad de “recuperar la gestión municipal para la gente honesta”, cuestionando la actual administración y señalando que existen serios problemas de corrupción y mala distribución de los recursos públicos.

“Yo creo firmemente que el gobierno es de Dios, pero lamentablemente hoy la gestión municipal está tomada por gente que no obra bien”, señaló.

El candidato explicó que su programa de gobierno se sustenta en seis pilares fundamentales, entre ellos educación, salud y desarrollo productivo. En el ámbito educativo, Chung anunció su propuesta de incrementar el presupuesto destinado a este sector.

“Actualmente se destina el 15% a educación, pero nosotros queremos subirlo por lo menos al 20% y, si es posible, llegar al 25%”, sostuvo, remarcando que la educación debe ser una prioridad para mejorar el desarrollo del municipio.

Asimismo, planteó la incorporación de nuevas materias desde los niveles iniciales del sistema educativo. “Yo no estoy de acuerdo en enseñar solo para formar buenos empleados, necesitamos formar empleadores y emprendedores”, afirmó, señalando que su propuesta incluye materias como liderazgo, tecnología e inteligencia artificial desde primaria y secundaria.

En relación con la salud, Soo Hyun Chung cuestionó la actual administración de los recursos humanos y económicos del municipio.

“En tiempos pasados teníamos 1.800 funcionarios en el área de salud, hoy hay más de 6.000, pero no vemos médicos ni enfermeras en los hospitales”, indicó, añadiendo que esta situación evidencia posibles hechos de corrupción.

En ese sentido, anunció auditorías profundas: “No solo vamos a auditar contratos de funcionarios, sino también a las empresas que hoy trabajan con la Alcaldía”.

Finalmente, el candidato planteó la digitalización de los servicios municipales para reducir gastos administrativos y combatir la corrupción. “Más del 30% del presupuesto se va en salarios, y eso tiene que reducirse al 15% o incluso al 10%”, afirmó.

En su mensaje final, llamó a una campaña limpia y basada en propuestas: “Que el pueblo se dé cuenta quién tiene mayor honradez, capacidad y patriotismo, y que sea la ciudadanía la que dé la última palabra en las urnas”.

