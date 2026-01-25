TSE publica mapas y listado oficial de asientos electorales para las Subnacionales 2026

En cumplimiento de la actividad 37 del calendario electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este domingo 25 de enero los mapas y el listado oficial de asientos y recintos electorales habilitados para la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2026.

De acuerdo con la información del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), para este proceso electoral se habilitarán 3.374 asientos electorales y 5.808 recintos electorales distribuidos en los nueve departamentos del país, garantizando la cobertura territorial para el ejercicio del voto ciudadano.

Un asiento electoral es un punto geográfico definido, ya sea ciudad capital, ciudad intermedia o localidad, que cuenta con las condiciones físicas y legales para el desarrollo de la votación. Cada asiento está conformado por notarías electorales, recintos electorales y mesas de sufragio.

Por su parte, los recintos electorales son las infraestructuras o ambientes ubicados dentro de un asiento electoral donde se instalan una o más mesas de votación para elecciones, referendos o procesos de revocatoria de mandato.

Distribución por departamento

Según el detalle oficial:

La Paz: 883 asientos y 1.317 recintos

Chuquisaca: 372 asientos y 485 recintos

Cochabamba: 432 asientos y 837 recintos

Oruro: 282 asientos y 409 recintos

Potosí: 603 asientos y 760 recintos

Tarija: 256 asientos y 387 recintos

Santa Cruz: 572 asientos y 1.139 recintos

Beni: 196 asientos y 307 recintos

Pando: 138 asientos y 167 recintos

La ciudadanía puede consultar el detalle completo de la ubicación de los asientos y recintos electorales a través del siguiente enlace oficial del OEP:

https://web.oep.org.bo/wp-content/uploads/2026/01/20-01-26-Asientos-ES-Copia_compressed.pdf

Asimismo, el TSE habilitó la línea telefónica 72010909 para consultas y orientación electoral.

