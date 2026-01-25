TEMAS DE HOY:
TSE publica mapas y listado oficial de asientos electorales para las Subnacionales 2026

Se habilitará un total de 3.374 asientos electorales y 5.808 recintos electorales distribuidos en los nueve departamentos del país.

Juan Marcelo Gonzáles

25/01/2026 16:10

Foto: Fachada de Tribunal Supremo Electoral
LA PAZ

En cumplimiento de la actividad 37 del calendario electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó este domingo 25 de enero los mapas y el listado oficial de asientos y recintos electorales habilitados para la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales 2026.

De acuerdo con la información del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), para este proceso electoral se habilitarán 3.374 asientos electorales y 5.808 recintos electorales distribuidos en los nueve departamentos del país, garantizando la cobertura territorial para el ejercicio del voto ciudadano.

Un asiento electoral es un punto geográfico definido, ya sea ciudad capital, ciudad intermedia o localidad, que cuenta con las condiciones físicas y legales para el desarrollo de la votación. Cada asiento está conformado por notarías electorales, recintos electorales y mesas de sufragio.

Por su parte, los recintos electorales son las infraestructuras o ambientes ubicados dentro de un asiento electoral donde se instalan una o más mesas de votación para elecciones, referendos o procesos de revocatoria de mandato.

Distribución por departamento

Según el detalle oficial:

  • La Paz: 883 asientos y 1.317 recintos
  • Chuquisaca: 372 asientos y 485 recintos
  • Cochabamba: 432 asientos y 837 recintos
  • Oruro: 282 asientos y 409 recintos
  • Potosí: 603 asientos y 760 recintos
  • Tarija: 256 asientos y 387 recintos
  • Santa Cruz: 572 asientos y 1.139 recintos
  • Beni: 196 asientos y 307 recintos
  • Pando: 138 asientos y 167 recintos

La ciudadanía puede consultar el detalle completo de la ubicación de los asientos y recintos electorales a través del siguiente enlace oficial del OEP: 

https://web.oep.org.bo/wp-content/uploads/2026/01/20-01-26-Asientos-ES-Copia_compressed.pdf 

Asimismo, el TSE habilitó la línea telefónica 72010909 para consultas y orientación electoral.

