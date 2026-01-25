ATT lanza nuevas tarifas transitorias para transporte aéreo que entran en vigor desde el 26 de enero

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) aprobó un ajuste provisional de las Tarifas Máximas de Referencia para el Servicio Público de Transporte Aéreo de pasajeros.

La medida entra en vigencia desde el 26 de enero de 2026 y tendrá una duración de 180 días calendario, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio aéreo en el país.

Según la ATT, el ajuste tarifario busca promover la sostenibilidad del sector y permitir la inclusión de nuevas rutas a nivel nacional. La autoridad destacó que este paso es parte de una estrategia para fortalecer la conectividad interna y ofrecer mejores opciones de transporte a los pasajeros.

El nuevo tarifario publicado por la ATT contempla 17 rutas a nivel nacional, incluyendo los principales destinos que conectan ciudades como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre. Además, se anunció la creación de cinco nuevos tramos, ampliando la oferta de vuelos y facilitando la movilidad entre regiones.

Las autoridades señalaron que este ajuste permitirá mantener la operación de las aerolíneas en condiciones estables, al tiempo que fomenta la competencia y la accesibilidad para los usuarios. Asimismo, se indicó que el monitoreo de las tarifas será permanente para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Mira la programación en Red Uno Play