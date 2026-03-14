¡Insólito momento! Árbitro quedó atrapado en la charla motivacional de los jugadores del Chelsea

El árbitro inglés Paul Tierney vivió un momento por demás incómodo durante el partido entre Chelsea FC y Newcastle United por la Premier League, cuando quedó atrapado en medio de la arenga que realizaban los jugadores del conjunto londinense.

Antes del inicio del encuentro, los futbolistas del Chelsea formaron un círculo para abrazarse y darse una charla motivacional. Sin embargo, el árbitro quedó en medio del grupo, mirando hacia los costados sin saber cómo salir de la situación, lo que generó un momento insólito que fue comentado incluso por los relatores de la transmisión.

Finalmente, el partido terminó con victoria para el Newcastle United, que se impuso por 1-0 gracias a un gol de Anthony Gordon a los 18 minutos.

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