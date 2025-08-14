Clubes rinden tributo a Diogo Jota y su hermano con emotivo gesto

El recuerdo de Diogo Jota sigue vivo en el mundo del fútbol un mes después de su trágico fallecimiento junto a su hermano André Silva. En un gesto conmovedor, el Chelsea anunció que donará parte de los beneficios obtenidos en el Mundial de Clubes a las familias de ambos jugadores. El club londinense ingresó alrededor de 100 millones de euros tras levantar el título en Estados Unidos, y decidió compartir parte de esas ganancias con los familiares de los futbolistas, sumándose a los múltiples homenajes realizados en su memoria.

Según información del diario británico The Athletic, el Chelsea había previsto un reparto equitativo entre los jugadores, con aproximadamente 13 millones de euros para cada uno, y tanto la directiva como el cuerpo técnico acordaron que se realizara un pago igual a las familias de Jota y Silva.

Mientras tanto, el Liverpool también continúa rindiendo tributo a su exfutbolista. La institución inglesa decidió cubrir los dos años restantes del contrato que unía a Jota con el club. Además, retiraron su dorsal número 20, que ya no será usado en el primer equipo, la cantera ni el femenino, y levantaron una escultura conmemorativa junto al emblema “Forever 20”, símbolo que acompañará toda la temporada.

Este viernes, en el debut del Liverpool ante el Bournemouth en Anfield, se esperan múltiples homenajes de la afición, quienes recordarán la huella del portugués en el club.

Mira la programación en Red Uno Play