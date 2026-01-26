Víctimas de violencia denuncian fallos irregulares del juez Hebert Zeballos

Mientras se desarrollaba la audiencia cautelar del juez Hebert Zeballos en el Palacio de Justicia, mujeres y familiares de víctimas de violencia sexual se apostaron en las puertas del recinto para denunciar presuntas irregularidades, maltratos y fallos judiciales que, aseguran, favorecieron a los agresores.

Shirley Lanza, abogada de las denunciantes, explicó que las mujeres se organizan bajo el nombre de “Madres con Coraje”, conformado por víctimas cuyos procesos fueron conocidos por Zeballos.

Según la abogada, en varios casos los acusados fueron beneficiados con decisiones judiciales que los dejaron en libertad. “Estas mujeres no recibieron justicia. Por el contrario, fueron maltratadas, revictimizadas y silenciadas dentro de las audiencias”, afirmó.

Lanza denunció además un comportamiento autoritario del juez durante los procesos, señalando que incluso llegó a ordenar la expulsión de abogados defensores de las audiencias, con apoyo policial, cuando no coincidía con sus argumentos.

“Ha sido soberbio y violento. No valoró correctamente las pruebas y emitió resoluciones que hoy tienen consecuencias graves para estas familias”, sostuvo.

La abogada indicó que al menos 15 mujeres forman parte de este grupo de víctimas, aunque solo tres participaron de la protesta pública por temor a represalias, ya que —según denuncian— los agresores continúan libres y las siguen amenazando.

Asimismo, cuestionó la falta de respuesta del Consejo de la Magistratura a las solicitudes de auditoría presentadas desde 2025. “Los jueces son depositarios de la fe del Estado, y este caso demuestra que las alertas fueron ignoradas”, concluyó.

Actualmente, Hebert Zeballos también es investigado por otros delitos, entre ellos tráfico de sustancias controladas, mientras persiste la incertidumbre sobre su situación jurídica y si continúa o no ejerciendo funciones judiciales.

Mira la programación en Red Uno Play