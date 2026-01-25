Trágico accidente deja un fallecido y un herido en la avenida Virgen de Luján en Santa Cruz

Un trágico accidente se registró este domingo en la avenida Virgen de Luján, a la altura del octavo anillo, en Santa Cruz, dejando como saldo una persona fallecida y otra herida que fue trasladada de emergencia por una ambulancia.

Según los primeros reportes, un camión gasero embistió a una motocicleta que llevaba a dos personas: un hombre y una mujer. Testigos del hecho relataron que el conductor del camión no intentó frenar y que el impacto provocó que una de las víctimas cayera de espalda y nuca, siendo arrastrada varios metros antes de quedar en el lugar.

"Ni siquiera intentó frenar. La señora cayó de espalda y nuca, rebotó y fue arrastrada. Pasó por encima de ella", relató un testigo.

Agregó que el conductor de la motocicleta también fue arrastrado. "Al señor se lo llevó más allá, lo pasó por encima y recién ahí frenó. Cuando abrió la puerta, cayeron latas de cerveza que estaba tomando; estaba borracho y no intentó frenar en nada", sostuvo.

La Policía y los servicios de emergencia acudieron al lugar inmediatamente para atender al herido y asegurar la zona.

El hecho genera alerta en la zona, ya que la Pampa de la Isla es un área con alto tránsito de vehículos y motocicletas, especialmente en horas de la tarde, según los vecinos.





