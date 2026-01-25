Obrero pierde la vida tras caer de torre de alta tensión en Cochabamba

En la mañana de este domingo 25 de enero, el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, el coronel Alejandro Basto, informó sobre el levantamiento legal de un cadáver que aparentemente se habría caído de una torre de alta tensión; al momento se desconoce la causa del fallecimiento.

Según informes preliminares, el obrero habría sido contratado por una subempresa para realizar un trabajo. Luis Manuel Pérez, técnico de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba (ELFEC), aseguró que el obrero contaba con todas las indumentarias de seguridad para realizar dicha actividad a esa altura y que se recabará toda la información sobre este hecho.

Entre tanto, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lleva adelante esta investigación y espera que en las próximas horas se pueda averiguar el porqué de los hechos. Al momento, el cuerpo aún no ha sido identificado.

