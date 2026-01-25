TEMAS DE HOY:
¿No recibirás el bono PEPE? Esto es lo que debes hacer

El pago del bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) se inicia a pagar este lunes 26 de enero a nivel nacional y, si no apareces como beneficiario, estas podrían ser las razones y las soluciones.

Juan Marcelo Gonzáles

25/01/2026 12:20

Foto: Billetes de cien bolivianos (Internet)
LA PAZ

El pago del bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) se inicia a pagar este lunes 26 de enero a nivel nacional y, si no apareces como beneficiario, estas podrían ser las razones y las soluciones.

Podrían existir tres razones o motivos por los cuales tu nombre no aparece dentro de los beneficiarios:

  • Tu registro fue por fuera del plazo: Aquellos beneficiarios del bono Juancito Pinto o Juana Azurduy, el registro debió ser hasta el 30 de noviembre de 2025.

  • Si recibes una pensión de jubilación o renta mensual, no calificas para la cancelación de este beneficio.

  • Algún error de dato o inconsistencia entre tu cédula de identidad y la base de datos.

 

En caso de no aparecer en la base de datos, ¿qué se puede hacer? La gestora habilitará puntos de atención en sus oficinas y llamadas para que la población se pueda acercar a hacer sus consultas o reclamos.

El bono PEPE fue creado como un beneficio para las familias más vulnerables del país ante las medidas de eliminación de la subvención a los carburantes. La cancelación se hará bajo cronograma a través del Banco Unión.

