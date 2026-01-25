Este lunes arranca el pago del bono PEPE: Todo lo que debes saber si eres beneficiario

Este lunes 26 de enero se iniciará la cancelación del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) en 44 entidades financieras habilitadas en todo el territorio nacional, informó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

El beneficio consiste en un apoyo económico temporal de Bs 150 mensuales por familia, que se entregará durante los meses de enero, febrero y marzo de 2026, alcanzando un total de Bs 450.

¿Quiénes acceden al beneficio?

El programa PEPE está dirigido a sectores que ya forman parte de registros oficiales del Estado. Entre los beneficiarios se encuentran:

Madres gestantes y madres de niñas y niños menores de dos años que reciben el Bono Juana Azurduy .

Padres, madres o tutores de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio, beneficiarios del Bono Juancito Pinto .

Personas con discapacidad visual, que perciben el Bono Anual de Indigencia o Ceguera .

Personas con discapacidad grave o muy grave.

Adultos mayores sin jubilación que acceden a la Renta Dignidad en condición de no rentistas.

El programa busca reforzar la economía de los hogares bolivianos más vulnerables en un contexto de dificultades económicas, sin reemplazar ni modificar los bonos y rentas sociales vigentes.

Cobro automático y sin trámites adicionales

El apoyo económico se entregará de forma automática, utilizando registros oficiales, por lo que no es necesario realizar inscripciones ni trámites previos. Para el cobro, los beneficiarios solo deberán presentar su cédula de identidad original y una fotocopia.

Los pagos se realizarán en entidades financieras habilitadas, principalmente aquellas que ya efectúan el pago de la Renta Dignidad, garantizando cobertura en todos los municipios del país.

Fechas de pago según el día de nacimiento

Para evitar filas y aglomeraciones, el cobro del programa PEPE se realizará de manera ordenada, de acuerdo con el día de nacimiento del beneficiario. Cada persona deberá acudir a su entidad financiera el día del mes que coincida con su fecha de cumpleaños.

Por ejemplo, quienes nacieron el 26 de enero podrán cobrar su beneficio los días 26 de enero, 26 de febrero y 26 de marzo. En el caso de las personas nacidas los días 29, 30 o 31, el cobro correspondiente a febrero se realizará los días 29, 30 o 31 de marzo.

Plazo máximo de cobro

El programa permite cobrar el beneficio de forma mensual o acumular el total, con plazo máximo hasta el 30 de abril de 2026. Pasada esa fecha, los montos no cobrados ya no podrán ser reclamados.

Desde el Ejecutivo destacaron que el PEPE constituye un refuerzo para la familia boliviana, orientado a proteger a los sectores más vulnerables y fortalecer la equidad social.

