Fiesta total en el Tahuichi: calor, pasión y esperanza por la Verde

Locura total es la que se vive este domingo en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera de Santa Cruz de la Sierra. Ni los más de 34 grados de temperatura frenaron a los hinchas de la Verde, que desde temprano llegaron con sombrillas, botellas de agua fría y mucho hielo, pero sobre todo con ilusión y corazón.

“Estamos felices, contentos, con la esperanza de que hoy haya una victoria”, comentó una hincha mientras aguardaba el partido en el estadio.

Otro aficionado aseguró que el calor pasa a segundo plano cuando se alienta a la Selección: “No se siente la calor cuando uno viene de corazón, estamos listos para gritar los goles”, dijo.

Hinchas de todas las edades coparon los accesos desde la una de la tarde, respetando el número de sus asientos y destacando la remodelación del escenario. “La cancha se ve perfecta y el estadio está bonito”, afirmó otro seguidor, listo para vivir la fiesta futbolera.

La expectativa es alta. Bolivia disputa su último partido amistoso y los hinchas sueñan con ver a la Verde llegar al repechaje. En las tribunas, especialmente en la curva, las sombrillas y el agua no faltan, pero tampoco los cánticos ni el entusiasmo.

La fiesta es internacional

Entre el público también se hicieron presentes hinchas mexicanos. Una pareja, residente en Bolivia desde hace 30 años, compartió su emoción: “Somos de Ciudad de México, pero vivimos aquí desde hace mucho tiempo. Las dos selecciones están muy bien; espero un empate para no quedar mal con ninguno”, dijo entre risas uno de ellos.

Bolivia y México se enfrentan este domingo desde las 15:30 en el Tahuichi Aguilera, que ahora cuenta con una capacidad aproximada de 30 mil personas tras su remodelación.

La jornada también marca un momento especial, ya que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, llegó a Santa Cruz para participar del acto oficial de reapertura del estadio. Junto al gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, encabezará el corte de cinta que simboliza la culminación de las obras de refacción y la puesta a punto del principal escenario deportivo del oriente boliviano.



Mira la programación en Red Uno Play