TEMAS DE HOY:
Caso Narcomaletas Aviones Viru Viru

34ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Diputado Medinacelli destaca interés internacional en Bolivia ante llegada del canciller brasileño

El legislador dijo que el arribo del canciller de Brasil, Mauro Vieira, prevista para este lunes en la ciudad de La Paz,  demuestra que el país  ha recuperado la confianza de la comunidad internacional. 

Cristina Cotari

25/01/2026 15:33

Foto: Red Uno
Bolivia

Escuchar esta nota

El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Alejandro Medinacelli, destacó el creciente interés internacional en Bolivia, reflejado en la llegada del canciller de Brasil, Mauro Vieira, prevista para este lunes en la ciudad de La Paz.

El legislador dijo que el arribo de Vieira demuestra que el país  ha recuperado la confianza de la comunidad internacional gracias al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la estabilidad económica impulsada por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz.

“Bolivia ha devuelto la confianza como Estado y eso genera credibilidad en el exterior”, afirmó.

 

Medinacelli señaló que esta nueva etapa ha permitido que “Bolivia se ponga en el mundo y el mundo en Bolivia”, con un mayor interés por establecer relaciones regionales, especialmente con países como Chile y Brasil, orientadas a generar desarrollo y estabilidad en la región.

 

En ese contexto, explicó que la visita del canciller brasileño tendrá como eje principal el diálogo sobre temas de energía e infraestructura, áreas consideradas estratégicas para el crecimiento del país.

Asimismo, resaltó que la nueva política del Gobierno marca un giro en la visión económica, con una mayor apertura a la inversión privada y al mercado internacional, lo que representa  un nuevo desafío y una oportunidad para Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD