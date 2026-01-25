Caso 'Narcomaletas': ALP solicitará informes sobre investigaciones

Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) Claudia Bilbao informó que se solicitaron informes a distintas instituciones del Estado sobre el caso conocido como 'narcomaletas', que fue dado a conocer en los últimos días y que involucra a una exdiputada y un juez en Santa Cruz.

“Hemos mandado una petición de informe a Cancillería, hemos mandado una petición de informes a aeropuertos y otra petición a Migración; nosotros entendemos que el Ministerio de Gobierno debe poner cartas en el asunto”, menciona Bilbao.

Por su parte, el senador José Manuel Ormachea de Libre declaró que comparte los comunicados de Cancillería y que todos los implicados deben ser investigados sobre este caso.

“Nosotros estamos de acuerdo con el comunicado que ha emitido la Cancillería indicando que va a iniciar un proceso en contra de la exdiputada Rojas para que se sancione de la manera más severa este tipo de actitudes si es que la justicia determina con pruebas estos hechos”.

Este caso está en pleno desarrollo, donde este día lunes la exdiputada Rojas está citada para declarar ante la justicia en Santa Cruz.

Mira la programación en Red Uno Play