El dólar estadounidense en el mercado paralelo registró una ligera baja este domingo 25 de enero, según reportes de portales especializados que monitorean el comportamiento de la divisa en el mercado informal boliviano.

De acuerdo con dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza en Bs 9,52 para la venta y Bs 9,55 para la compra, reflejando una leve variación respecto a la cotización registrada horas antes, cuando el tipo de cambio alcanzaba los Bs 9,53 para la venta y Bs 9,54 para la compra.

Asimismo, el portal bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, reportó durante la jornada un precio de Bs 9,56 para la compra y Bs 9,52 para la venta, evidenciando también una ligera fluctuación en el mercado informal.

Las variaciones del dólar paralelo continúan siendo observadas de cerca por comerciantes, importadores y ciudadanos en general, en un contexto marcado por una alta demanda de divisas y expectativas sobre la evolución del mercado cambiario en el país.

