¡Insólito! Se consiguió un Pitbull para cuidar su casa y el ladrón se robó hasta al perro (VIDEO)

Las cámaras de seguridad registraron ambos hechos y muestran la participación de un menor.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/01/2026 20:23

Argentina

Un delincuente protagonizó un hecho insólito en Argentina, al ingresar a la misma vivienda en dos ocasiones durante la misma madrugada y llevarse una bicicleta y al perro guardián de la familia. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El primer robo ocurrió de madrugada. El intruso brincó la cerca de la casa y se llevó la bicicleta sin que los vivientes se dieran cuenta.

Lo más alarmante es que en el segundo robo participó un menor de edad. Las autoridades investigan el caso mientras los vecinos expresan su preocupación por la creciente inseguridad.

