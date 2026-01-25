Camila I deslumbra con su brillo en la tercera precarnavalera

Este sábado 24 de enero, Santa Cruz se llenó de música, color y alegría con la tercera precarnavalera del año. La soberana Camila I es la protagonista del evento, deslumbrando al público con su carisma y un imponente traje que rinde homenaje al tradicional ‘Carnaval de Calle’.

El vestido, diseñado por Galo Sánchez, destacó por su explosión de colores y detalles brillantes. Morado, azul y dorado se entrelazan en pedrerías, lentejuelas y otros adornos que capturan la esencia del carnaval cruceño.

Según explicó la misma reina, su traje representa un ‘Globazo’ y reúne símbolos de las celebraciones de antaño.

Desde primeras horas de la tarde, centenares de familias se acercaron al centro de la ciudad para disfrutar del recorrido de los ballets folclóricos y comparsas. Los grupos, llenos de entusiasmo, mostraron la riqueza cultural y la alegría típica de los cruceños, contagiando a todos los asistentes.

