Sigue en vivo la tercera precarnavalera y revive el ‘Carnaval de Calle’  

Desde las 18:00 horas de este sábado 24 de enero se dio inicio a la tercera precarnavalera con la temática ‘Carnaval de Calle’.

Desde tempranas horas de la tarde, familias enteras se dieron cita hasta el centro cruceño para deleitarse con el tradicional recorrido de los ballets folclóricos y las comparsas que derrochan alegría y expresan su cariño al público.

Con un traje diseñado por Galo Sánchez, Camila I prometió deslumbrar a todos con los colores y mostrar la alegría característica de la mujer cruceña.

Las comparsas y los ballets folclóricos partirán desde la calle René Moreno, entre Warnes y Ñuflo de Chaves, y concluirán en la calle Independencia, entre Ingavi y Suárez de Figueroa.

