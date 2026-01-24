TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Arranca la tercera precarnavalera con espíritu de 'carnaval de calle'

Santa Cruz vive la tercera precarnavalera con los grupos de baile a la espera de la aparición de la Reina del Carnaval, Camila I, en la Plaza 24 de Septiembre.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/01/2026 19:08

Santa Cruz, Bolivia

Con un ambiente lleno de color, música y tradición, este sábado inició la tercera precarnavalera, que busca rescatar el auténtico espíritu del carnaval cruceño con la temática del  “carnaval de calle”.

La jornada se desarrolla en la Plaza 24 de Septiembre, epicentro de las celebraciones donde carros alegóricos, comparsas y grupos de baile se dieron cita para dar inicio a una de las fiestas más emblemáticas de la región.

La propuesta de este año pone especial énfasis en las tradiciones, costumbres y juegos populares, con el objetivo de acercar la fiesta al público y revitalizar las raíces del carnaval cruceño.

Uno de los momentos más esperados es la aparición de la Reina del Carnaval, Camila I, representante de la comparsa coronadora Testarudos.

