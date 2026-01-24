 Combo Solidario: ¿Qué es, qué alimentos trae y cuándo se comercializa?

Junto a esta iniciativa se continuará con la venta del corte único de carne a 37 bolivianos, el cual será comercializado tanto en el matadero municipal como en los distritos.
24/01/2026 18:59
Con el objetivo de aliviar la economía de las familias cruceñas, la Alcaldía Municipal presentó el ‘Combo Solidario', que será comercializado a un precio de Bs 15 desde este martes 27 de enero en las subalcaldías y distritos de la ciudad.
El combo incluye:
El precio referencial en los mercados puede costar hasta Bs 30.
El alcalde Jhonny Fernández señaló que junto a esta iniciativa se continuará con la venta del corte único de carne a 37 bolivianos, el cual será comercializado tanto en el matadero municipal como en los distritos.
“Quiero manifestar que un boliviano de cada combo será destinado para apoyar a los niños enfermos de cáncer”, sostuvo el burgomaestre.
