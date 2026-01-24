TEMAS DE HOY:
Confirmado: Eliaquim Mangala reforzará a Oriente Petrolero

El defensor francés llegará esta semana para sumarse al plantel albiverde de cara a la temporada 2026. 

Martin Suarez Vargas

24/01/2026 19:39

Eliaquin Mangala, nuevo refuerzo de Oriente Petrolero. Foto: Redes sociales.
Santa Cruz, Bolivia.

El futbolista francés Eliaquim Mangala se convertirá en nuevo refuerzo de Oriente Petrolero para la temporada 2026. La información fue confirmada desde el entorno interno del club albiverde, que continúa sumando incorporaciones para afrontar el próximo año deportivo.

Mangala arribará al país el miércoles de esta semana para integrarse al plantel refinero. El defensor cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol europeo y fue convocado a la selección de Francia para el Mundial de Brasil 2014, aunque no llegó a disputar encuentros. En aquel proceso formó parte del grupo dirigido por Didier Deschamps.

A lo largo de su carrera, Mangala defendió los colores de clubes de renombre, entre ellos el Manchester City entre los años 2014 a 2019, y llega a Oriente Petrolero como una apuesta de jerarquía para fortalecer la zona defensiva. Su incorporación se suma a la reciente llegada del camerunés Kevin Soni, otro jugador con formación ligada al fútbol francés tras su paso por el PSG.

Con estas incorporaciones, Oriente Petrolero continúa reforzando su plantel con miras al inicio de la temporada, que comenzará la próxima semana con el Torneo de Verano.

