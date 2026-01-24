¡El micrófono está listo! Arrancan las audiciones de canto de la Red Uno en Cochabamba

Cochabamba se convierte desde este sábado 24 de enero en el epicentro del talento musical boliviano con el inicio oficial del casting de canto de la Red Uno que busca descubrir y formar a la próxima gran estrella del país.

Las audiciones arrancaron este sábado 24 en las instalaciones de Red Uno Cochabamba, ubicadas en la avenida Uyuni Este N°1029, donde decenas de artistas ya comenzaron a dar el primer paso hacia una carrera profesional en la industria musical.

Red Uno lanzó su casting nacional convocando a cantantes de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, con el objetivo de encontrar las mejores voces del país y brindarles una plataforma de formación, visibilidad y proyección artística a nivel nacional.

Tras la jornada en Cochabamba, las audiciones continuarán mañana domingo en La Paz y el próximo 31 de enero en Santa Cruz de la Sierra, completando así el recorrido por el eje central del país.

Desde la producción destacaron que el nuevo programa llegará con una propuesta renovada que busca seguir transformando la escena musical boliviana.

La invitación permanece abierta para todos aquellos que sueñan con vivir de la música. El tren hacia el estrellato ya partió, y solo quienes se animen a subir al escenario podrán demostrar que tienen lo necesario para brillar.

