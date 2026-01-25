Bolivia Vs México: ¿Quién ganará? Te contamos el veredicto de la IA

La tecnología proyectó su escenario más probable en cuanto al resultado del partido que disputará la selección boliviana frente a México este domingo. Para ello, la IA analizó estadísticas, presente futbolístico, historial entre ambos equipos y el rendimiento de los jugadores convocados, arrojando finalmente una predicción destacada.

La Inteligencia Artificial ChatGPT ya había acertado en el resultado frente a Panamá, cuando señaló que el escenario más probable era el empate, marcado por el desgaste físico de los centroamericanos en el primer tiempo y una mejor respuesta de Bolivia en el segundo. El partido terminó 1-1, tal como había sido proyectado.

El pronóstico apunta a un empate 1-1, con un primer tiempo parejo y un segundo tiempo en el que Bolivia será más dominante desde lo físico, aunque sin lograr marcar una diferencia en el resultado.

Ahora, la IA sostiene que el duelo ante los norteamericanos presenta nuevamente una alta probabilidad de empate, con un posible marcador de 1-1. En su análisis, resalta el retorno de Ramiro Vaca, clave en el manejo del mediocampo, la posible presencia de Juan Godoy en la delantera y el buen momento de Richet Gómez, quien viene de anotar en el anterior compromiso.

En el caso de México, el análisis contempla la baja de Gilberto Mora y la convocatoria mayoritaria de futbolistas del medio local. No obstante, la IA también considera que, por la calidad colectiva del conjunto mexicano, existe un escenario en el que podrían quedarse con la victoria, aunque el empate es el resultado que recibe mayor probabilidad en su proyección.

Lo que dice la IA:

Bolivia 1 – México 1

¿Por qué este resultado?

Bolivia puede hacerse fuerte en tramos del partido, sobre todo con Vaca manejando el ritmo y alguna aparición de Godoy o Richet Gómez.

México , aun sin su figura Sub-20, mantiene orden y oficio colectivo, lo suficiente para encontrar un gol, pero no para dominar todo el encuentro.

El contexto de amistoso suele bajar la intensidad defensiva en el segundo tiempo, favoreciendo goles, pero sin un claro dominador. Escenarios alternativos cercanos

México 2 – 1 Bolivia , si la Verde no aprovecha sus momentos fuertes.

Bolivia 1 – 0 México, solo si Bolivia golpea primero y sostiene el resultado. 👉 Marcador más probable: empate 1-1.

