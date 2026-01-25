Atención: este es el onceno titular de Bolivia para enfrentar a México

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, confirmó el once titular que enfrentará a México en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en el duelo que se disputará en instantes. La alineación ya está definida y el equipo está listo para saltar al campo con el objetivo de competir en el último amistoso antes del repechaje.

A continuación, el onceno titular presentado por La Verde para el encuentro frente al Tri:

