TEMAS DE HOY:
Narcomaletas Cenvicruz Alcaldía de Santa Cruz

25ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Atención: este es el onceno titular de Bolivia para enfrentar a México

Óscar Villegas ya definió el equipo titular que saldrá a la cancha en el Tahuichi para el amistoso ante México. 

Martin Suarez Vargas

25/01/2026 3:00

Foto: Redes sociales.
Bolivia.

Escuchar esta nota

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, confirmó el once titular que enfrentará a México en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en el duelo que se disputará en instantes. La alineación ya está definida y el equipo está listo para saltar al campo con el objetivo de competir en el último amistoso antes del repechaje.

A continuación, el onceno titular presentado por La Verde para el encuentro frente al Tri:

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

06:00

El chapulin colorado

07:00

La santa misa

08:00

Uno decide

08:15

Uno decide

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

03:00

Amor de mi vida

05:55

Identificación de red

06:00

El chapulin colorado

07:00

La santa misa

08:00

Uno decide

08:15

Uno decide

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD