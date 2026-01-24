¿Subió o bajó? El dólar paralelo presenta leves variaciones la tarde de este sábado 24 de enero

El dólar estadounidense en el mercado paralelo registró una ligera baja este sábado 24 de enero. Según reportes emitidos a las 15:16 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar estadounidense se cotiza en el mercado paralelo a Bs 9,53 para la venta y Bs 9,54 para la compra.

La cotización del tipo de cambio mostró una leve variación respecto a la registrada esta mañana cuando el dólar paralelo había alcanzado los Bs 9,50 para la venta y Bs 9,52 para la compra.

Asimismo, de acuerdo con el sitio bolivianblue.net, que actualiza la cotización cada 15 minutos, el dólar blue boliviano registra la tarde de este sábado un precio de Bs 9,56 para la compra y Bs 9,54 para la venta, reflejando también una ligera variación en el mercado informal.

Las fluctuaciones del dólar paralelo continúan siendo seguidas de cerca por comerciantes y ciudadanos, en un contexto de alta demanda de divisas y expectativas sobre el comportamiento del mercado cambiario.

