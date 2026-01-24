Verduras a Bs 15 y carne a Bs 37: alcaldía lanza el 'combo solidario' en Santa Cruz

Con el objetivo de evitar el encarecimiento de los productos de la canasta familiar, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, lanzó el denominado “combo solidario” de verduras, que será comercializado a un precio accesible en diferentes distritos de la ciudad.

El combo incluye tres libras de papa, tres libras de cebolla y tres libras de zanahoria, por un costo de 15 bolivianos, productos que —según la autoridad— en los mercados alcanzan hasta los 30 bolivianos.

“Se pone en vigencia el combo solidario de verduras, donde va a haber tres libras de papa, tres libras de cebolla y tres libras de zanahoria por 15 bolivianos. Lo que normalmente se compra en 30 bolivianos, hoy estará a la mitad del precio, pensado para las amas de casa”, señaló Fernández.

El alcalde explicó que el precio final de las verduras suele llegar con incrementos significativos, pese a tratarse de productos esenciales para el consumo diario. Por ello, anunció que a partir del martes el combo estará disponible en distintas subalcaldías y distritos de la ciudad.

Asimismo, informó que la iniciativa será complementada con la venta de un corte único de carne a 37 bolivianos, el cual será comercializado tanto en el matadero municipal como en los distritos.

“Vamos a vender el corte único de carne a 37 bolivianos, tanto en el matadero como en los distritos. Este trabajo lo estamos realizando en coordinación con las organizaciones de mujeres y amas de casa”, agregó la autoridad edil.

Fernández también destacó el carácter solidario de la medida, al anunciar que parte de los recursos recaudados será destinada a fines benéficos.

“Quiero manifestar que un boliviano de cada combo será destinado para apoyar a los niños enfermos de cáncer”, sostuvo.

