Hace exactamente un año, Rodrigo Paz recorría los puestos de Alasitas con la fe en un objetivo claro: llegar a la silla presidencial. Hoy, el panorama es radicalmente distinto, pues aquel deseo cargado de sahumerio se materializó en el ejercicio del mando supremo del país.

Al iniciarse una nueva edición de la fiesta de la abundancia, la historia de este "milagro" político resuena con fuerza en la ciudadanía paceña. El Ekeko, fiel a su fama de proveedor, parece haber sellado su alianza más ambiciosa al cumplir la petición que Paz le encomendó doce meses atrás.

