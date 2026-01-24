Un momento de alta tensión se vivió durante el pesaje de UFC 324, cuando el peleador Cameron Smotherman perdió el conocimiento y cayó al suelo al bajar del escenario, instantes después de registrar el peso reglamentario para la categoría gallo. El incidente ocurrió tras marcar 61,4 kilogramos, dentro del límite exigido, y derivó en la cancelación inmediata de su combate programado para este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

La escena obligó a que la transmisión oficial cambiara de plano mientras el equipo médico ingresaba de urgencia para asistir al luchador estadounidense, quien fue estabilizado en el lugar y retirado consciente del área de pesaje. Más tarde se informó que recibió electrolitos como parte del protocolo de recuperación, mientras la organización confirmaba que el enfrentamiento no se llevaría a cabo por un problema médico del deportista.

Horas después del episodio, Smotherman reapareció a través de sus redes sociales para llevar tranquilidad y explicar que se encuentra en buen estado de salud, aunque reconoció que aún desconoce la causa exacta del desmayo. También negó que el colapso haya sido consecuencia de una reducción extrema de peso y pidió disculpas públicas a su rival por lo ocurrido.

La UFC se limitó a confirmar la cancelación sin brindar mayores detalles, en un contexto donde los pesajes han generado antecedentes de preocupación en los últimos años por descompensaciones similares. El caso de Smotherman se suma a otros episodios que encendieron alertas dentro de la compañía.

El peleador de 28 años, nacido en Houston, cuenta con tres presentaciones en la UFC y un récord profesional de 12 victorias y 6 derrotas. Su rival, Ricky Turcios, de 32 años, suma 13 triunfos y 5 caídas en su carrera y arrastraba dos derrotas consecutivas en la empresa. La cartelera del evento se mantiene con el combate estelar entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett por el título interino del peso ligero.

