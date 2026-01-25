TEMAS DE HOY:
Caso Narcomaletas: La DGAC expresa su predisposición para colaborar en la investigación

Durante la jornada de este sábado, otras instituciones como Naabol y la Aduana Nacional también emitieron su comunicado indicando su predisposición de colaborar con las investigaciones.

Naira Menacho

24/01/2026 22:56

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió un comunicado este sábado expresando su predisposición a colaborar con la investigación realizada por el Ministerio Público en el caso "caso de las 31 maletas".

 

“La Dirección General de Aeronáutica Civil – DGAC informa que, respecto al hecho ocurrido el 29 de noviembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, el mismo que ya se encuentra en proceso de investigación ante el Ministerio Público, por lo cual la DGAC expresa su predisposición de colaborar, reafirmando su compromiso con la transparencia institucional”, señala parte del comunicado.

 

