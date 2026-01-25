Aduana detecta mercurio camuflado en cargamento de pintura proveniente de México

En un operativo de control en el paso fronterizo de Tambo Quemado, la Aduana Nacional detectó un cargamento ilícito de mercurio mezclado con pintura, proveniente de México.

Según informó el gerente regional de Aduana Oruro, Iván Daza, la inspección técnica reveló que el metal pesado fue mezclado estratégicamente con pintura al agua.

“Este método de camuflaje tenía un doble objetivo: burlar los reactivos y controles químicos convencionales en frontera y facilitar el tránsito de un insumo restringido bajo la apariencia de materiales de construcción de libre circulación”, precisó.

El cargamento fue sometido a análisis en el Laboratorio Merceológico, que confirmó la presencia de químicos no declarados, revelando un sofisticado método para evadir controles fronterizos.

Las investigaciones preliminares señalan que el destino final del mercurio era la minería ilegal.

Frente a este hallazgo, la Aduana Nacional reafirmó su compromiso de reforzar los controles fronterizos y combatir el ingreso de insumos restringidos.

Mira la programación en Red Uno Play