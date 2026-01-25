Decenas de jóvenes muestran su talento en el gran casting musical de Red Uno en La Paz

Este domingo 25 de enero, las instalaciones de la Red Uno en Sopocachi se llenó de entusiasmo y talento por el gran casting musical para descubrir nuevas voces.

Desde tempranas horas, decenas de jóvenes y adultos de diferentes zonas de La Paz y de otros departamentos del país llegaron para mostrar sus habilidades artísticas y aspirar a convertirse en la próxima gran voz de la Red Uno.

Participantes compartieron sus historias y motivaciones, destacando la emoción de poder formar parte del nuevo proyecto de la casa naranja. Algunos interpretaron temas propios, mientras que otros optaron por clásicos del repertorio boliviano, demostrando así su talento.

El jurado del casting, destacó que no solo se evaluará la calidad vocal, sino también la actitud y la pasión de cada participante.

“Queremos encontrar a alguien que represente con autenticidad a La Paz y tenga todo lo necesario para destacar en la temporada que se viene”, señalaron.

El casting continuará durante toda la jornada y los organizadores hicieron un llamado a todos los aspirantes a acercarse y mostrar su talento.

