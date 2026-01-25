¡Forcejeó con los delincuentes y le dispararon! Vecinos frustran atraco a librecambista en Cochabamba; no se llevaron el dinero

Un librecambista resultó herido de bala durante un forcejeo con delincuentes cuando era víctima de un intento de robo ocurrido en Cochabamba. La rápida intervención de vecinos y la Policía evitó que se consumara el atraco.

El hecho se produjo aproximadamente a las 20:30 de la noche en la OTB Primero de Mayo, zona norte de la ciudad, cuando el librecambista que se dirigía a su domicilio fue interceptado por un sujeto a bordo de una motocicleta, que intentó arrebatarle dinero.

“En el forcejeo se habría producido un posible disparo con arma de fuego. Gracias a la activación de las alarmas vecinales, el delincuente no logró sustraer el dinero y huyó del lugar", relató el policía asignado al caso.

La víctima presenta lesiones de diagnóstico reservado y fue trasladada al Hospital del Norte. Las unidades investigativas ya trabajan para dar con el autor del hecho.

“Al escuchar los gritos de auxilio, activamos la alarma vecinal. Todos los vecinos salimos a la calle y eso hizo que el delincuente se dé a la fuga. Es gracias a estas coordinaciones y a las capacitaciones con la Policía que pudimos actuar de manera inmediata”, manifestó un vecino.

