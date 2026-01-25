Un hecho de inseguridad se registró la noche del martes en la intersección de las calles 21 de Mayo y Cuéllar, en el centro de la capital cruceña, donde dos antisociales intentaron robar una motocicleta, llevándosela empujando hasta inmediaciones del segundo anillo, canal Isuto.

Según el reporte, los sujetos aprovecharon que el propietario se encontraba en un concierto para sustraer el motorizado. Sin embargo, un ciudadano se percató del robo y alertó a otras personas, lo que permitió interceptar a los delincuentes.

Uno de los presuntos ladrones fue reducido y golpeado por vecinos, quienes posteriormente lo entregaron a la Policía, mientras que el segundo implicado logró darse a la fuga.

El propietario de la motocicleta, Rolando Soto, relató que se enteró del hecho casi una hora después.

“Yo no sabía que lo habían robado, estaba ya casi una hora en el concierto. Uno de los jóvenes avisó que se acababan de robar una moto con tal placa y ahí reaccioné”, señaló.

El caso continúa en investigación y se busca dar con el paradero del segundo implicado.

Mira la programación en Red Uno Play