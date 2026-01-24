La Paz celebra la Alasita, la feria donde los deseos cobran vida

En un acto solemne cargado de tradición y simbolismo, la Alcaldía de La Paz inauguró oficialmente este sábado la Feria de la Alasita, una de las festividades culturales más emblemáticas del país, que cada año convoca a miles de personas con la esperanza de atraer prosperidad y cumplir deseos.

Durante el acto inaugural, el alcalde Iván Arias resaltó la importancia de respetar y preservar las tradiciones paceñas, además de recordar las actividades previas que marcaron el inicio de la celebración.

“Hace 15 días hemos empezado con la feria. Ayer con la ch’alla al Ekeko, con la misa que tuvimos en la tarde con la Virgen de Nuestra Señora de La Paz y hoy ya la inauguración oficial en un acto solemne. Eso quiere decir que estamos bien”, afirmó la autoridad municipal.

Arias también informó sobre los planteamientos realizados al Gobierno nacional, haciendo énfasis en la necesidad de una defensa conjunta del patrimonio cultural de la Alasita.

“Lo que hemos pedido al presidente es que el 50-50 sea una realidad, pero, ante todo, le hemos pedido que defendamos juntos el patrimonio de la Alasita, del Ekeko y del Pepino, todos unidos: Gobierno nacional, departamental y municipal, y por supuesto, nuestros artesanos”, explicó.

Asimismo, el alcalde señaló que también se solicitó apoyo económico para la ejecución de obras en beneficio de la ciudad, reafirmando que la Alasita no solo representa fe y tradición, sino también una oportunidad de desarrollo cultural y económico.

