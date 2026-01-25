TEMAS DE HOY:
Policial

Dos disparos acabaron con la vida de la menor de 7 años en La Paz; según autopsia

Javier Salgueiro confirmó que se investigan los motivos del ataque que acabó con la vida de la niña y dejó herida a su madre.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/01/2026 15:10

La Paz, Bolivia

Una niña de siete años perdió la vida tras recibir dos impactos de bala cuando caminaba junto a su madre hacia su domicilio, en el sector de Achica Arriba, sobre la carretera La Paz–Oruro.

 

Según información, la madre de la menor también fue alcanzada por un proyectil y se encuentra hospitalizada en el hospital Obrero de La Pacheta.

 

Lamentablemente, la menor falleció por dos impactos de bala y su madre también fue herida por un disparo”, declaró Salgueiro. Agregó que la madre fue auxiliada y trasladada para recibir atención médica urgente.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas de la noche del viernes, cuando un hombre habría disparado contra ambas personas.

Sobre los motivos del ataque, el comandante señaló: “Se han iniciado las investigaciones para determinar las causas y los móviles que llevaron a esta persona a cometer este hecho”.

El resultado de la autopsia médico-legal será clave para esclarecer las circunstancias exactas del ataque, mientras la Policía continúa con la identificación y búsqueda del responsable.

