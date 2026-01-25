Una niña de siete años perdió la vida tras recibir dos impactos de bala cuando caminaba junto a su madre hacia su domicilio, en el sector de Achica Arriba, sobre la carretera La Paz–Oruro.

Según información, la madre de la menor también fue alcanzada por un proyectil y se encuentra hospitalizada en el hospital Obrero de La Pacheta.

“Lamentablemente, la menor falleció por dos impactos de bala y su madre también fue herida por un disparo”, declaró Salgueiro. Agregó que la madre fue auxiliada y trasladada para recibir atención médica urgente.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas de la noche del viernes, cuando un hombre habría disparado contra ambas personas.

Sobre los motivos del ataque, el comandante señaló: “Se han iniciado las investigaciones para determinar las causas y los móviles que llevaron a esta persona a cometer este hecho”.

El resultado de la autopsia médico-legal será clave para esclarecer las circunstancias exactas del ataque, mientras la Policía continúa con la identificación y búsqueda del responsable.

