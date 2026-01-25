La Academia Nacional de Policías (Anapol) dio inicio al proceso de incorporación de aspirantes a los cursos prefacultativos, una etapa clave dentro de la formación de quienes optaron por servir al país a través de la vocación policial.

Durante esta fase inicial, las y los aspirantes comienzan su preparación académica y formativa, orientada al fortalecimiento de conocimientos, disciplina y valores institucionales, pilares fundamentales para afrontar con responsabilidad los desafíos que implica la función policial.

Desde la institución se destacó que este proceso forma parte del compromiso permanente de la Policía Boliviana con la formación integral y la excelencia académica, promoviendo el desarrollo de nuevas generaciones de servidores públicos comprometidos con la seguridad ciudadana y el bienestar de la población.

Los cursos prefacultativos en la institución verde olivo suelen durar entre tres y seis meses; quienes logren superar las pruebas físicas, psicológicas y de conocimiento tendrán su ingreso a las unidades de formación policial (Anapol, Esbapol).

Vea la galeria de imágenes en su primer día.

